Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi, sanatçılardan tam not aldı

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 2'nci Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali kapsamında kente gelen engelli sanatçılar, Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Belediye Başkan Kocamaz'ın da aralarında bulunduğu heyet; atölye, sosyal alan ve spor salonlarını gezerken, engellilerin yaptığı seramik işçiliği örnekleri, dikilen kıyafetler ve resimler, engelli sanatçılardan tam not aldı. Kocamaz da engelli öğrencilerle el sanatları atölyesinde boyama yaptı.

Mesleki eğitime ihtiyaç duyan zihinsel, bedensel, işitme, görme ve ortopedik engelli bireyler faydalandığı merkezin ziyareti, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.



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