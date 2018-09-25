Engelsiz kampta unutulmaz anlar yaşadılar

Erol OKUR/SİLİFKE(Mersin), () – MERSİN'in Silifke ilçesinde 'ne yaş ne engel hayat birlikte güzel' sloganıyla ilk kez düzenlenen engelsiz kampa katılan 52 özel çocuk, aileleriyle birlikte dolu dolu bir tatil geçirdi.

Silifke Belediyesi ev sahipliğinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen kapmta, ilçe genelinde 52 özel çocuk ve ailesi, Atakent Yol-İş Tesisleri'nde tatil yaparak, etkinliklerin ve denizin tadını doyasıya çıkardı.

Özel çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Silifke’de engellilerin hayatını kolaylaştıracak birçok uygulamaya imza attıklarını belirterek, "Kamp projemiz ile farklı yaş gruplarındaki 52 özel çocuğumuz ve ailelerinin yüzünü güldürdük. Yüzme, söyleşiler, bayrak yarışı, canlı müzikli eğlence gibi daha birçok etkinliğin yer aldığı kampta dolu dolu bir tatil yaptılar. Tesiste yer alan animatörlerin hazırladıkları eğlenceler, dans ve müzik gösterileriyle, spor etkinliklerinde bir araya gelerek, unutulmayacak bir tatil yaşadılar. Özel çocuklarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzu, daha iyi şartlarda hayatlarını sürdürmeleri ve sportif faaliyetlerde bulunmaları için desteklerimizin sürecektir" dedi.

EN GÜZEL HEDİYE

Etkinliğe kızıyla birlikte katılan Esra Bulut, ilk defa tatil yaptıklarını belirtti. Oğlu Hasan Çevik ile kampa katılan Aysel Çevik ise, çocuğunun böyle bir tatili ve denize girmeyi çok istediğini ifade ederek, "Köyde yaşadığımız için gerek ulaşım gerekse maddi sıkıntılardan dolayı böyle bir tatil yapamamıştık. Bizim için inanılmaz bir fırsat oldu. Bu kamp özel çocuklara ve ailelerine gerçekten verilebilecek en güzel hediye" diye konuştu.



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