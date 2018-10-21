Engelsiz İzmir Kısa Film Yarışması'nın kazananları belli oldu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Uluslararası Engelsizmir Kongresi kapsamında düzenlediği 'EN-GEL-LE-ME' konulu uluslararası kısa film yarışması sonuçlandı.

Engellilerin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalar yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1-3 Kasım tarihleri arasında 'Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam' temalı Uluslararası Engelsizmir 3. Kongresi'ne yönelik hazırlıklarını tamamladı. Kongre kapsamında, engelli haklarına ve engelli vatandaşların kentsel-sosyal yaşama katılımlarının kolaylaştırılmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'EN-GEL-LE-ME' başlıklı 'Engelsiz İzmir 2018 Ulusal Kısa Film Yarışması'nın kazananları da belli oldu. Kolokyum ve ödül töreninin 1 Kasım'da Fuar İzmir'de gerçekleştirileceği yarışmaya 21 filmin başvurduğu yarışmada İkincilik ödülünün sahibi 'Maceracı Kuşlar' filmiyle Sevinç Karataş, Jüri Özel ödülünün sahibi ise 'SEN isterSEN' filmiyle Cavit Karşal oldu. Birinci ve üçüncü olan filmlerin ödülleri, şartnameye uygun olmadığı için iptal edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engellilerin sorunları ve çözümlerine yönelik olarak 2013 yılında Türkiye'de ilk kez uluslararası bir kongre düzenlemişti. 'Engelsiz İzmir', bilimsel bir kongre olmasının yanı sıra, kentsel yaşamda engelleri ve engellileri görünür kılacak sosyal projeleri hayata geçirmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1-3 Kasım tarihleri arasında 'Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam' temalı Uluslararası Engelsizmir 3. Kongresi'ne evsahipliği yapacak.

İZMİR, ()

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