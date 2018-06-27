Engelsiz İlk Kamu Binası

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, () - Gazipaşa Kaymakamlığı, yapılan düzenlemelerle ilçedeki engelsiz ilk bina oldu. Kaymakamlığa yapılan engelli asansörünü ilk kez kullanan engelli Vedat Çalış, Kaymakam Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.Gazipaşa'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve engellilerin kamu kurum ve kuruluşlarında daha rahat hizmet alabilmelerine yönelik Gazipaşa Hükümet Konağı'nda başlatılan tadilat ve engelli asansörü çalışmaları sona erdi. Görme engellilerin bina içinde daha rahat dolaşmaları ve işlerini kolay şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla, bina girişinden itibaren kabartma şeklinde yönlendirme levhaları, sarı şeritler ve kapılara kabartma tabelalar yerleştirildi. Ayrıca bina içine engellilerin rahatça kullanacağı engelli tuvaleti yapıldı. Asansöre 55 bin TL, engelli tuvaleti 30 bin TL, bina içinde yapılan yönlendirme levhaları, sarı şeritler, kabartmalı tabelalar ve tadilatlar için 55 bin TL olmak üzere çalışma için toplam 140 bin TL harcandı. Gazipaşa Hükümet Konağı ilçede ilk engelsiz bina olma özelliği taşıyan ilk kamu binası oldu.

İlçede oturan engelli Vedat Çalış, engelli asansörünü kullanarak Hükümet Konağı'nın ikinci katında bulunan makam odasına çıkarak, Kaymakam Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Kaymakamlık binasının eski bir yapı olduğu belirten Kaymakam Kaya, "Binamız eski olduğu için yıllarca engellerle karşılaşmıştık. Ama son bir yıldır Antalya Valiliği'nin talimatları doğrultusunda almış olduğumuz ödeneklerle, şu anda kaymakamlık binamız engelsiz bir bina haline gelmiştir. Yapılan tadilat ve çalışmalar sonucunda Vedat kardeşimiz hiçbir engelle karşılaşmadan kaymakamlığımızın ikinci katına sorunsuz şekilde ulaştı. Biz emeğimizin karşılığını en iyi şekilde almış olduk. İnşallah bütün vatandaşlarımızı engelsiz olarak bizim katımızda, makamımızda, kaymakamlığımızda hepsini ağırlayacağız. O güzelliği ve mutluluğu da en iyi şekilde yaşayacağız. Yapılan çalışmaların Gazipaşa'mıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Engelleri kaldırdığımız için mutluyuz" dedi.

Yapılan çalışmalardan dolayı Kaymakam Kaya'ya teşekkür eden engelli Vedat Çalı da "Bu uygulamanın bütün kurumlarda olması lazım. Çünkü bütün engelli kardeşlerimizin ve büyüklerimizin daha iyi bir şekilde, daha iyi bir ortamda dertlerini anlatabilmesi için bu tarz uygulamaların her kuruma gerekli olduğunu düşünüyorum. Başta Gazipaşa Kaymakamımız Nurullah Kaya bu uygulamayı hayata geçirdiği için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gazipaşa'da böyle tarz iyi uygulamaların devamı istiyoruz. Umudumuz bu yönde" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2018, 11:42