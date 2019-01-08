Engelliye hediye akülü tekerlekli sandalye

AYDIN Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'ne, bir firma tarafından 10 akülü tekerlekli sandalye bağışlandı. Akülü araçlardan biri, Didim'de yaşayan fiziksel engelli Kemal Bulut'a teslim edildi.

Özel bir firmanın engellilere yönelik sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti'ne 10 akülü tekerlekli sandalye bağışlandı. Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyeti'nin girişimleriyle akülü araçlardan birinin, Didim'deki bir engelliye verilmesi kararlaştırıldı. Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan, Didim Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Eser ve cemiyet üyeleri, Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş'ı ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalyeyi getirdi. Dernek Başkanı Bedri Altıntaş ise akülü tekerlekli sandalyeyi, Didim'de yaşayan fiziksel engelli Kemal Bulut'a teslim etti.

Ediz VERDİOĞLU / DİDİM (Aydın), ()

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