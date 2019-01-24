Engellilerin performansı büyüledi

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın ortaklaşa hizmet verdiği atölyede eğitim gören engelli oyuncular tarafından sahnelenen ‘Binbir Gece Masalları Şehrazat’ isimli oyun, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda sahnelenen oyunu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ile çok sayıda vatandaş izledi.

Oyunun başlangıcında bir konuşma yapan engelli annesi Berrin Tulumbacı, engelli gençlerin sahneleyeceği oyuna destek veren herkese teşekkürlerini sunarak, engelliler olarak burada bir işi başarmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Tulumbacı ayrıca engelli olmanın kederi yerine, ayrıcalıklı olmanın gururu ve sevincini kendilerine yaşatan, engellilere gösterdiği özel sevgisiyle hayatlarına güç ve yaşam umudu katan, engelliler için adeta engelsiz Mersin’i inşa eden Başkan Kocamaz’a teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Engelsiz Tiyatro Atölyesi’nde engelli kursiyerler tarafından hazırlanan ve Gülen Cesur’un uyarlayarak yönettiği 'Binbir Gece Masalları Şehrazat' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Engelli oyuncuların büyük bir başarıyla sahnelediği oyunda, Fars diyarının en güçlü hükümdarı Şah Şehriyar’a bir kahinin gelerek, gelecekle ilgili kötü haberler vermesi, bunun üzerine Şah Şehriyar’ın aklını kaçırarak bir zalime dönüşmesi ve ülkesindeki kadınlara zulüm etmesi anlatılıyor. Oyun, Şehrazat’ın binbir gece süren masallarıyla devam ederken, masal içinde masal anlatılarak ve zengin görsellerle sona erdi.

Oyun sonunda sahneye gelerek tüm oyuncuları tek tek kutlayan ve çiçek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Bugün engelli gençlerimizin sahnelediği bu başarılı oyunla, sanatın engel tanımadığını bir kez daha görmüş olduk. Başta oyuncularımız olmak üzere, bu oyunda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de Mersin’de engelleri hep birlikte aşmaya devam edeceğiz" dedi.

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