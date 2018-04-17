Engellilerin objektifinden Antalya

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'nın doğal güzellikleri ve günlük yaşamı, bedensel engellilerin objektifinden görüntülendi. Fotoğraflar, Muratpaşa Belediyesi Sergi Salonu'nda sergilenecek.

Antalya Engelliler Sanat Evi, Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) ve Fujifilm, sanatın engel tanımaz farkındalığını yaratmak için bir araya geldi. Fujifilm Türkiye, fotoğrafın bakış açısında yarattığı farkındalık ve gelişimi deneyimlemeyi amaçlayan projeye fotoğraf makineleri ve deneyimli fotoğraf danışmanları ile destek oldu. Fotoğraf makinelerini boyunlarına takarak Antalya'nın çeşitli yerlerinde fotoğraf çeken bedensel engellilere, amatör fotoğrafçılar da eşlik etti.

Fotoğrafla engelleri aşmak ve bu çalışmayı geleneksel hale getirmek amacıyla hayata geçirilen projede çekilen fotoğraflar, Fujifilm Antalya şubesinin de desteği ile sergilenmeye hazır hale getirilecek. Pekçoğunun ellerine ilk kez fotoğraf makinesi aldığı bedensel engellilerin çektiği fotoğraflar, 2 Mayıs'tan itibaren Muratpaşa Belediyesi Sergi Salonu'nda 'Engelli Objektifinden Engelsiz Dünya' adıyla sergilenecek.

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