Engellileri sevindiren bağış

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 23 yıldan bu yana gönüllülerin desteğiyle ayakta duran Kuşadası Engelliler Köyü, Atamer Işık'ın öncülüğünde yapılan bağış ile spor salonuna kavuştu.

Kuşadası Engelliler Derneği Başkanı Canan Güler, köydeki engellilerin hareket edebileceği, spor yapacağı, enerjilerini atabileceği bir salona kavuştuklarını söyledi. Güler, "Çocuklarımızın büyük bir eksiği giderildiği için katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir Alsancak'ta spor salonu işlettiğini söyleyen yardımsever Atamer Işık ise "Bir bahar şenliğinde engelliler köyüne geldiğimizde, gönüllülerle engellileri gözlemleme şansım oldu. Burada hiç kimsenin ücret almadığına, onlarca kişinin engellileri mutlu etmek için görevler üstlendiğine tanık olduk. Biz de buraya nasıl bir katkıda bulunabiliriz diye düşündük. Geçtiğimiz günlerde 124 atletin katılımı ve sponsorların desteği ile bir jimnastik ve atletizm turnuvası yaptık. Elde ettiğimiz gelirle, gönüllülerin görev aldığı Engelliler Köyü'nün bir eksiğini tamamlamaya çalıştık. Onları böyle mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Engelliler için özel olarak donatılan spor salonunda, engellileri yaralayacak, herhangi bir kazaya neden olacak aletler kullanılmadı.

Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), ()

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