Engellilere seramik atölyesi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Seramik Atölyesi'nde düzenlenen etkinliğe katılan engelli öğrenciler, seramik çamuru ile kupa, vazo, saksı gibi objeler yapmayı öğrendi.

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD), bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. İZSİAD Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu'nun girişimiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası ve yine Büyükşehir'e bağlı Sosyal Yaşam Kampüsü Engelliler Eğitim Merkezi el ele verdi; merkez bünyesindeki engelli öğrenciler için seramik atölyesi açıldı.

Meslek Fabrikası Seramik Atölyesi'ndeki ilk ders, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, kendilerine dağıtılan seramik çamuru ile kupa, vazo, saksı gibi objeler yapmayı öğrendi. İZSİAD üyesi heykeltıraş Harun Atalayman ile seramik eğitmenleri Canan Aydoğan ve Zeynep Çakar'ın gözetimlerindeki derste; İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, Meslek Fabrikası Şube Müdürü Gökçe Başkaya, İZSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Oltulu ve İZSİAD üyesi Nazım Özer de öğrencilere eşlik etti.

Amaçlarının, engelli öğrencilerle bir araya gelmek, onların sosyal yaşamlarına katkı vermek ve sosyalleşmelerini sağlamak olduğunu söyleyen Başkan Küçükkurt, "Engelli ya da engelsiz, hepsi bizim çocuklarımız. Hepsi de eşit imkanlara sahip olmalı ve her alanda eşit derecede yer almalı. Bugün, engelli çocuklarımızın gülümsemeleri, gözlerinde gördüğümüz mutluluk pırıltıları bizi de çok mutlu etti. İZSİAD olarak, engelliler için farkındalık yaratma çabalarımız devam edecek. Çünkü bu toplumda engelliler de var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSİAD işbirliğiyle açılan seramik atölyesi, haftada bir ders olmak üzere iki ay sürecek.

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