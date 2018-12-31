Engellilerden yeni yıl eğlencesi

MUĞLA Valisi Esengül Civelek, Zihinsel Engelliler Derneği tarafından düzenlenen yılbaşı programına katılarak, engellilerin yeni yıl heyecanına ortak oldu.

Muğla Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Civelek'in yanı sıra Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Yeni yıl programında engelli bireylerle ve aileleriyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Civelek, "Sizlere ailelerinizle birlikte sağlık, afiyet, huzur, mutluluk dolu bir yeni yıl diliyorum. Yeni yılda her şey gönlünüzce olsun. 2019 yılı ülkemize, milletimize, tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve refah getirsin" dedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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