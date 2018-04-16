Engelliler üniversite öğrencileriyle birlikte fidan dikti

BAĞCILAR Belediyesi Engelliler Sarayı’nda değişik branşlarda kurs gören engelli kursiyerler, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi’nden 30 öğrenciyle buluşarak Kemerburgaz Işıklar Köyü’nde 60 fidan dikti.

Engelliler, temiz ve yeşil çevre ile engelli farkındalığına katkıda bulundukları için mutlu olduklarını ifade etti. Fidan dikiminin ardından engelliler ve öğrenciler piknik yaptı.

“ÖRNEK ÇALIŞMADAN DOLAYI HEPSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Fidan dikim çalışmasından dolayı gençleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı “Engelli kardeşlerimiz üniversiteli öğrencilerimizle çok güzel ve anlamlı bir çalışma yaptılar. Herkese örnek olacak bu etkinliklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

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