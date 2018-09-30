Engelliler Nemrut zirvesinde Mozart’ı dinledi

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), () - TÜRKİYE‘nin ve dünyanın değişik yerlerinden gelen rotaryenler engelli vatandaşlarla birlikten dünya kültür mirası listesinde yer alan Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki tarihi Nemrut Dağı’nda Mezopotamya Quarter grubundan Mozart'ı dinledi.

Rotary, geleneksel hale getirdiği “Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesi kapsamında engelli vatandaşlarla beraber 18’inci tırmanışını tamamladı. Adıyaman’a gelen Rotaryenler engelliler ile birlikte Nemrut Dağı’na çıktı. Adıyaman’dan Kahta’ya gelen Rotary üyeleri ve engelli vatandaşlar, ilk olarak tarihi Karakuş Tümülüsüne gitti. Buradaki gezileri tamamlayan kalabalık gurup 2 bin yıllık Cendere Köprüsüne, oradan da Nemrut Dağı’na çıktı. Gurup ile beraber gelen engelli vatandaşalar, Rotary üyeleri ve askerlerin yardımı ile Nemrut Dağı’nın zirvesine çıkarak dev heykeller arasında ünlü Mezopotamya gurubundan Neyzen Burcu Karadağ, kemanda Esra Gökoğlu ve Tangür Ertaş, viyolada Murat Berk ve Murat Cangüller tarafından Bach, Dede Efendi ve Mozart’tan seçtikleri eserleri dinlediler. Konserden sonra engelliler, 2 bin 206 metre yükseklikteki tarihi Tümülüs’ün doğu ve batı teraslarındaki tanrı heykellerini gezerek engel tanımadıklarını ispatladı.

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