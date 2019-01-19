Engelli yüreklerden waffle şov

ÇANKIRI Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ile Çankırı Pastacılar ve Aşçılar Derneği’nin özel çocuklara yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği waffle yarışması gerçekleşti.

Alışveriş merkezinde yapılan yarışmaya AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz ile engelli aileleri ve vatandaşlar katıldı. Yarışma Çankırı Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ethem Yenigürbüz ile Çankırı Pastacılar ve Aşçılar Derneği Başkanı Eyüp Ölmez’in konuşmaları ile başladı. 15 engelli yarışmacının katılımı ile gerçekleşen programda her yarışmacıya bir usta şef eşlik etti. Yarışma sonunda tüm yarışmacılar jüri tarafından birinci olarak ilan edilirken, 10 dakika süren yarışmanın sonunda büyük heyecan içindeki yarışmacılara madalya ve sertifika verildi.

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