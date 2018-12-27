Engelli sporculara özel tekerlekli sandalye

OSMANİYE, () - OSMANİYE Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen 2 adet tekerlekli sandalyeyi sahiplerine teslim edildi.

Bedensel engelli sporcuların engel durumu ve branşın özelliği dikkate alınarak kişiye özel üretilen tekerlekli sandalyeler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu tarafından sahiplerine verildi.

Loğoğlu, Bedensel Engelli sporcuların, sportif faaliyetlerine katkı sağlamak için Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün desteklerinin yurt genelinde devam ettiğini belirterek, "Bedensel engelli sporcuların engel durumu ve branşın özelliği dikkate alınarak kişiye özel üretilen tekerlekli sandalyelerden biri 7 Ocak Bedensel Engeliler Spor Kulübü sporcumuz Kerim Küçük'e, diğeri ise Düziçi Bedensel Engeliler Spor Kulübü sporcumuz Muhammet Uçar'a teslim ettik" dedi.

Bölgesel Ligde mücadele eden 7 Ocak Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı forması giyen Kerim Küçük, sporla hayata bağlandıklarını, kendisine hediye edilen tekerlekli sandalye ile mutlu olduğunu söyledi. Genç sporcu ilk hedefinin takımıyla şampiyonluk yaşamak olduğunu belirterek, gelecekte milli takım formasını giymenin hayalini kurduğunu sözlerine ekledi.

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