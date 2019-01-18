Engelli öğrenciye karnesi evde verildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN,()-ADIYAMAN'ın Gerger ilçesi üçkaya köyünde bedensel engelli olan ve evde eğitim gören Emel Memiş (10) karnesini İlçe Kaymakamı ve Milli Eğitim Müdürünün elinden aldı.

Üçkaya köyünde doğuştan bedensel engelli olan Emel Memiş evde eğitim almaya başladı. Karne günü olmasından dolayı Emel Memiş'in karnesini Gerger İlçe Kaymakamı Resul Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmutalip Erek tarafından götülüp küçük kızın karne sevincine ortak oldular.

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