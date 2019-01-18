Engelli öğrenciye karnesi evde verildi

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE ()-NİĞDE’de engel durumu nedeniyle evde eğitim gören öğrenciye karnelerini Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, öğrenciyi evinde ziyaret ederek karnesini verdi.

Vali Şimşek, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ile birlikte engel durumları nedeniyle evde eğitim alan Gazi Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Esmanur Çetin’i evinde ziyaret ederek Karnesini verdiler.

Vali Şimşek, "Niğde’mizde 47 özel çocuğumuz var evde eğitim hizmeti alan. Bunların bazılarını ziyaret edip onların karnelerini takdim ediyoruz. Onların karne sevinçlerine ortak oluyoruz" dedi.

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