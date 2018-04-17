Engelli öğrencilere kişisel bakım

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencileri, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencilerinin kişisel bakımlarını yaptı.

Down sendromlu öğrencilerin yer aldığı etkinlikte, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencileri, Müjgan Tuncer Ateş, Aydan Uzel Tonguç gözetiminde engelli öğrencilerin saç kesimini yaptı.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Nurettin Ambaroğlu, projenin sosyal içerikli çalışma olduğunu belirterek, "Çalışma boyunca öğretmen ve öğrencilerimiz büyük manevi haz duymaktadır. Amacımız yardıma muhtaç tüm bireylere ulaşmak ve Tarsus MEM ruhu ile tanıştırmak. Bu süreçte ekip arkadaşlarımdan büyük destek alıyorum. Eğitim için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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