Engelli öğrencilerden anlamlı yardım

BURSA’da, Orhangazi Saadet Öcalgiray Meslek Okulu öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri paraları IHH Orhangazi Şubesine teslim etti. Orhangazi Saadet Öcalgiray Özel Eğitim ve İş Okulu öğrencileri IHH Orhangazi Temsilcisi Kasım Kurt'u ağırladı. Engelli öğrencilerin eğitim gördüğü Özel Eğitim ve İş Okulu öğrencileri IHH kumbarasında biriktirdikleri paraları IHH Orhangazi Şubesine teslim etti. Kasım Kurt'u okullarında ağırlayan öğrenciler, IHH yöneticilerine de kendilerinin yaptığı yiyeceklerden ikram ettiler.

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