Engelli kursiyerlerin sertifika mutluluğu

DENİZLİ'de, zihinsel ve bedensel engelli bireylerin sosyal hayatın bir parçası olabilmesi için düzenlenen kursta, 9 farklı branşta eğitim alan engelliler, sertifika almanın mutluluğunu yaşadı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından hizmete sunulan Engelsiz Yaşam Akademisi, ilk mezunlarını verdi. Zihinsel ve bedensel engelli bireylerin sosyal hayata kazandırılması amacıyla yapılan Engelsiz Yaşam Akademisi'nde kursiyerler; resim, seramik, halı, kilim, kuaför, ahşap boyama, tekstil, bilgisayar ve spor alanlarında eğitim gördü. 2 aylık eğitimin sonunda 70 engelli kursiyer için sertifika töreni düzenlendi. Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, törende kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Kurslarını tamamlayarak sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşayan kursiyerler, Başkan Subaşıoğlu'na teşekkür etti.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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