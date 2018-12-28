Engelli gençler yeni yıl partisinde coştu

BALÇOVA’da yaşayan engelli vatandaşlar için düzenlenen yeni yıl partisinde hayatın engellerine takılmayan gençler aileleri ile birlikte gönüllerince eğlendi.

Balçova Belediyesi, ilçede yaşayan engelli vatandaşlar için 12 yıldır düzenlediği Engelsiz Partisi’ni bu yılda ilçedeki engelli gençler ve aileleri ile birlikte kutladı. Başkan Mehmet Ali Çalkaya, meclis üyeleri, belediyenin Engelsiz Halk Oyunları ekibine katılarak Türkiye’nin yıldızı olan engelli gençler, Engelsiz Şekerleme Projesi’ne katılarak süsleme ve şekerleme üretip para kazananlar, BETEM Kursiyerleri ve daha onlarcası aileleri ile birlikte belediyenin Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ndeki düzenlenen partiye katıldı. Şapkalarını gözlüklerini takan gençler müzik eşliğinde kendilerinden geçti. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya ve meclis üyeleri konuklarla birlikte yeni yıl pastasını kesti, hediyeler verdi. Süslenen yılbaşı ağacının altından hediyelerini alan geçler hep birlikte daha dans edip eğlendi.

İZMİR, ()

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