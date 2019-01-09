Engelli gencin hayali gerçek oldu

KÜTAHYA'nın Simav ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu 11. sınıf öğrencisi zihinsel engelli İsmail Akbudak'ın polislik hayali, 1 günlüğüne de olsa gerçek oldu.

Özel eğitim uygulama okulunda hazırlanan 'Okulum Hayalime Açılan Kapı' projesiyle öğrenciler, hayallerine ulaşıyor. Okulun 11. sınıf öğrencisi İsmail Akbudak (17), projeye katılarak, istekte bulunduğu polis olma hayalini yaşadı. Simav İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan tarafından görevlendirilen trafik ekibiyle sabit denetime katılan Akbudak, Simav- İzmir karayolunda araçları denetledi. Bir gün bile olsa hayalini gerçekleştiren polis amcalarına teşekkür eden Akbudak, "Vatanım ve milletim için polis olmak benim en büyük hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirmek için okulumuzda başlatılan projeye katıldım. Bu isteğimi okul müdürüm İsmail Bacaksız'a ilettim. Sağ olsunlar hem okul müdürüm hem de İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan bu hayalimi bir günlüğüne bile olsa bana yaşattı" dedi. Akbudak, trafik denetiminin ardından emniyete giderek, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan'a da teşekkür ziyaretinde bulundu.

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), ()

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