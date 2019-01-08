Engelli çocukların ebru sanatı heyecanı

BİTLİS’in Adilcevaz İlçesi’ndeki engelli çocuklar için ebru sanatı eğitimi verildi. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen ebru sanatı etkinliğinde engelliler güzel eserlere imza attı.



Adilcevaz İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 'Okullar Ebru ile Buluşuyor Etkinliği' projesi kapsamında, Adilcevaz Kaymakamlığı Aile ve Sosyal Destek Merkezinde ilçede özel eğitim alan engelli çocuklar için ebru sanatı eğitimi verildi. Ebru kursuna katılan engelli çocuklar yaşama sevinçlerini renklere yansıttı.



Ebru sanatı ve baston ustası Cumali Birol, geleneksel Osmanlı Türk sanatı olan ebru ile tanışmak isteyen engelli bireylere ebru sanatını öğreterek hem yapım aşamasını hem de bu sanatın güzelliklerini anlattı. Ebru kursunda engelliler kısa sürede işin inceliklerini öğrenirken, birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı.



Adilcevaz kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Emre Yılmaz, aileler ve vatandaşlar engellilerle bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları inceledi. Etkinlikte Kaymakam Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve beraberindekiler etkinliğe katılan engelliler ile birlikte ebru sanatı çalışması yaptı.



Kaymakam Arif Karaman, engelli çocukların topluma kazandırılması için bu tür etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, “İlçemizdeki rehabilitasyon merkezinde ve Milli eğitim bünyesinde eğitim gören engelli kardeşlerimize yönelik ebru sanatı çalışması yapıldı. Gördüğüm kadarıyla çocuklarımız çok güzel ebru resimleri yapmışlar. Hepsini kutluyorum. Engelliler toplumun bir parçası ve onları topluma kazandırıp uygun eğitim vermek zorundayız. Çünkü hepimiz engelli adayıyız. Biz zaten engellilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve topluma kazandırmak için gayret gösteriyoruz” dedi.



Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, engelli bireylere yönelik düzenlenen etkinliklerin çok önemli olduğunu belirterek, “Ebru sanatı toplum olarak çok önemsediğimiz bir sanattır. İlçemizde baston sanatı ile adından söz ettiren Cumali usta, çocuklarımıza ebru sanatı öğreterek onlara bu sanatı sevdirmektedir. İnşallah çocuklarımız bu tür etkinlikler sayesinde çok daha güzel şeyler ortaya çıkaracaklardır. Engelli çocukların toplumda daha aktif olmaları için bu tür projelerin desteklenmesi gerekiyor” dedi.



Yapılan çalışmaların ardından, engelli çocuklar yöresel sanatçı Akın Yiğit’in seslendirdiği parçalar eşliğinde oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi.



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