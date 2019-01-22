Engelli çocuklar Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte buluştu

ÖZEL eğitim gören engelli bireylere yönelik geliştirilen ‘Özel Olimpiyatlar’ isimli projenin Bursa ayağı Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi. Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, ‘’Çabamızın amacı, özel durumları olan çocuklarımızın sosyal hayata uyum sağlamasıdır’’ dedi.

Özel eğitim gören engelli öğrencilerin sosyalleşmesi için Türkiye genelinde hayata geçirilen ‘Özel Olimpiyatlar’ projesinin Bursa ayağı gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte engelli çocuklara seramik atölyesinde eğitim verildi. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada etkinliğin önemine dikkat çekip, “Seramik atölyemizin en anlamlı faaliyetlerinden biri olan bu atölye çalışmalarında ortaya konulan ürünler Nilüfer İş Okulları’nda açılacak stantlarda satılacak. Satılacak ürünlerin geliri Nilüfer İş Okulu öğrencilerine aktarılacak. Çabamızın amacı, özel durumları olan çocuklarımızın sosyal hayata uyum sağlamasıdır” diye konuştu.

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