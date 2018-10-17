Engelli çocuklar için aşure etkinliği düzenlendi

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde engelli öğrenciler, aşure etkinliğinde bir araya geldi.

Zihinsel Engelli Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'na bağlı Özel Makbule Ölçen Özel Eğitim Kurumu'nca organize edilen etkinlikte, engelli çocukların sevgiyle her şeyi aşabileceğini belirten Yasemin Türkseven, organizasyon aracılığı ile engelli çocukların sesini duyurmak istediklerini söyledi. Yemek ve aşure ikramı, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından sona erdi.



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