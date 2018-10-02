Engelli çocuğa Fatma Şahin sahip çıktı

GAZİANTEP’te bedensel ve zihinsel engelli olan kızlarının iyileşmesi için sosyal medyadan yardım isteyen aileye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Belediye Başkanı Fatma Şahin, 3 yaşındaki Fatma Eflin Işıklı’nın iyileşmesi için yapılacak ameliyatların ücretinin belediye tarafından karşılanacağını söyledi.

Daha önce bir çocuklarını Hidrosefali hastalığı nedeniyle kaybeden anne Tuğba ve baba Musa Işıklı, 2 çocuklarından küçük olan Fatma Eflin’de yürüme bozukluğu olduğunu fark etti. Tedavi için gittikleri hastanede Fatma Eflin’in yapılacak ameliyatlarla düzeleceği fakat ameliyatın ücretli olduğunu öğrenen aile sosyal medya aracığıyla hayırseverlerden yardım istedi. Baba Musa Işıklı’nın aldığı asgari ücretle geçimlerini sağlamaya çalışan Işıklı ailesini Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sahip çıkarak tedavinin yapılması için çalışmalara başladı. Belediye, küçük kızın yürümesi için gerekli olan ameliyat masrafını karşıladı. Pazartesi günü Ankara’da ilk ameliyatına girecek Eflin annesi Tuğba Işıklı ile beraber Fatma Şahin’i makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

“EFLİN’İ BİRLİKTE YÜRÜTECEĞİZ”

Şahin, ülkenin geleceğini oluşturacak olan çocuklara yardım ettikleri için mutlu olduğunu ifade ederek şunları dedi:

“Çocuklar bizim canımız, ciğerimiz, bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın her türlü sorunu bizim sorunumuzdur. Fatma Eflin de böyle bir durumun, rahatsızlığın olduğunu öğrenince duyarsız kalamazdık. Şehr-i emin olmak demek, 2 milyonun emaneti ve sorumluluğu üzerimizde olması demektir. Bir anne olarak, bir kadın olarak, bir kadın başkan olarak bu duruma karşı sessiz kalamazdık. Eflin, benim ikinci kızım oldu. Dolayısıyla bundan sonraki süreç bizim tarafımızdan takip edilecek. Ne gerekiyorsa yapılacak. Ben ameliyata girecek Dr. Cemalettin Aksoy’la görüştüm. Pazartesi günü ilk operasyonla Eflin’in tedavi süreci başlayacak, 3 operasyon gerekiyor, sonuçta Eflin’i birlikte yürüteceğiz. Maddi manevi ne gerekiyorsa kimseye ihtiyaç duymadan gereğini yapacağız.”

Anne Tuğba Işıklı ise hayatlarını değiştiğini ifade ederek Şahin’e teşekkür etti. Işıklı, “3 yıldır hiçbir şekilde kızımı ayakta durduramadık. Ankara’da doktor, 3 ameliyatın ardından Eflin’in düzeleceğini söyledi. Ekonomik olarak aile bütçesini aştı, sağ olsun başkanımız sesimizi duydu, Allah sizin yolunuzu her daim açık etsin. Allah izin verirse pazartesi günü Eflin ameliyata girecek. İnşallah kızım yürüyecek. Sizleri ve reisimizi çok ama çok seviyoruz. Hayatımızın yönü, akışı değişti” diye konuştu.

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