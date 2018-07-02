Engelli Çift Aşklarını Nikah Masasına Taşıdı

Aydın'da her ikisi de bedensel engelli olan Yücel Balkım (50) ile Sibel Köksal (49), bir ömür boyu mutluluğa 'evet' diyerek yaşamlarını birleştirdi. Çiftin nikahını CHP'li Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan kıydı.Efeler Belediyesi personeli, aynı zamanda Aydın Sosyal Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı bedensel engelli Yücel Balkım ile omurilik felci nedeniyle yürüyemeyen 49 yaşındaki Sibel Köksal, aşklarını nikah masasına taşıdı. Aşkları engel tanımayan çift, Çeştepe Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahını Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan kıydı. Nikaha Balkım ve Köksal aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Çiftin nikahını kıyan Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, "Evlilikte mutlu olmanın yolu dört 'S' olarak formüle edilmiş. Sevgi, saygı, sabır ve sadakat. Sevgili Sibel ve Yücel'in bu değerlere yaşamları boyunca bağlı kalacaklarına, böylelikle hem kendilerine, hem her iki aileye, hem de her iki ailenin dostları olarak hepimize huzur ve mutluluk vereceklerine inanıyor, güveniyorum. Rabbim ömür boyu sizleri mutlu etsin" dedi.Başkan Özakcan, nikahını kıydığı çifte, tüm evlenen çiftlere Belediye tarafından dağıtılan fincan takımından hediye etti. Engelli çift, kıyılan nikahın ardından Bozdoğan ilçesindeki 100. Yıl Atatürk Parkı'ndaki düğün töreninde yakınlarıyla birlikte doyasıya eğlendi.

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2018, 16:21