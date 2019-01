Engelli basketbolcunun özel tekerlekli sandalye sevinci

AYDIN'ın Efeler Belediyesi tarafından Aydın Genç Efelerspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı oyuncusu 22 yaşındaki Abdullah Kılıç'a yeni bir tekerlekli sandalye hediye edildi.

Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi'nde mücadele veren Aydın Genç Efelerspor Kulübü'nün, doğuştan her iki bacağı da tutmayan ve sonrasında diz üstünden kesilen oyuncusu Abdullah Kılıç'a yeni tekerlekli sandalyesi, bağımsız Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan tarafından, teslim etti. Efeler Belediyesi'ndeki tekerlekli sandalye teslimi sırasında konuşan Belideye Başkanı Mesut Özakcan, "Bugüne kadar hep, asıl engelin bedenlerde değil de yüreklerde olduğu inancıyla hareket ettik. Göreve geldiğimiz 30 Mart 2014 tarihinden bugüne, yeni kurulan bir belediye olmamıza karşın, engelli spor kulüplerimizin her türlü etkinliğine, ulaşımından malzemeye kadar her türlü ihtiyacına destek olduk. Şimdi de bedensel engelli sporcuların engel durumu ve branşın özelliği dikkate alınarak kişiye özel üretilen tekerlekli sandalyeyi Abdullah Kılıç kardeşimize takdim etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Şimdiden kendisine hayırlı olmasını temenni ediyor, yaşamdaki ve spordaki başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Basketbola başladığı Aydın Genç Efelerspor Kulübü'ndeki spor yaşamını 2.5 yıldır sürdüren Abdullah Kılıç ise "Sporla yaşama bağlanıyorum. Hediye edilen bu özel tekerlekli sandalye beni çok mutlu etti. Takımım ile gelecekte nice şampiyonluklar yaşamayı hedefliyoruz. Yeni bir tekerlekli sandalyeye kavuşmamda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Burhan CEYHAN / AYDIN, ()

FOTOĞRAFLI