Engelli 2 kardeşe, akülü araba hediyesi

KAHRAMANMARAŞ, () KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi, tarafından Pazarcık'ta yaşayan iki kardeşe akülü araba verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen programda Pazarcık İlçesi Beşçeşme Mahallesi'nde engelli iki kardeş Tevfik ve Meral Gözegir'e akülü arabaları teslim edildi.Akülü arabaların teslimi İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, Engelliler Şube Müdürü Mehmet Fatih Akşam'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Akülü arabalarına kavuşan Gözegir kardeşler çok mutla olduklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

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