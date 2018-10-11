Engelleri çizgilerle anlattılar

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği "Engelleri Kaldıralım" konulu karikatür yarışmasına 334 eser katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "Engelsizmir 2018 Uluslararası Kongresi" kapsamında bu yıl 3. kez düzenlenen "Engelleri Kaldıralım" konulu karikatür yarışmasına Türkiye'nin dört bir yanından 182 karikatür sanatçısı katıldı. 334 eserin değerlendirildiği yarışmada ilk 3'e girenler ve mansiyon ödüllerinin sahipleri belli oldu. Jüri üyeleri, farkındalık yaratan bu etkinliğin tüm Türkiye'ye örnek olmasını diledi. Birincilik ödülünü Antalya'dan Kürşat Zaman, ikincilik ödülünü İzmir'den Tufan Selçuk, üçüncülük ödülünü ise Sinop'tan Aşkın Ayrancıoğlu aldı. Kocaeli'den Meltem Sönmez, Edremit'ten Önder Önerbay ve Çorum'dan Erdoğan Oruç mansiyon ödülüne layık görüldü. Gençler kategorisinde birincilik ödülünü İstanbul'dan Aylin Işın kazanırken, ikincilik ödülünü İzmir'den Deva Gayretli aldı. Birinciliğin 8 bin, ikinciliğin 5 bin ve üçüncülüğün 3 bin lira ile ödüllendirildiği yarışmada, Gençler kategorisinde derece alanlar da bin lira değerinde para ödülünün sahibi oldu.

İZMİR, ()

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