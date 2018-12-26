Engel Siz Olmayın Yeter'in kapanışı yapıldı

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, () - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 'Engel Siz Olmayın Yeter 2' sosyal sorumluluk projesinin kapanış töreni yapıldı.

Kumluca Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin 'Engel Siz Olmayın Yeter 2' sosyal sorumluluk projesinin kapanış töreni Sultan Alparslan İlkokulu'nda gerçekleşti. Etkinliğe Kaymakam Hakkı Uzun, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Altınay, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Emniyet Müdürü Cemil Doğan, İlçe Müftüsü Hacı Kahraman, Jandarma Komutanı Mehmet Demir, polis teşkilatı mensupları, veliler ve öğrenciler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, "Feda edilecek hiçbir ferdimiz yoktur. Topluma hizmet veren ve özel öğrencilerimizin sosyal hayata dahil edildiği projeleri destekliyorum. Özgüveni gelişmiş ve toplumda yer edinmiş mutlu bireyler kazandırmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, "Doğru bir alana yatırım yapıyoruz. Klasik polis anlayışından evrilmeye başladık. Yatırımların geri dönüşleri hızlı fark edildi. Trafik Eğitim Vakti Projesi'nde kurumlarla hareket etmeye hazırız. İnsan kaynaklarında sıkıntı yaşıyoruz. Veliler projelere dahil olmazsa amacımız gerçekleşmez" diye konuştu.

Etkinlikte 'Paylaşmak Güzeldir' adlı skeç gösterimi yapılırken, Engel Siz Olmayın Yeter 2 Projesi sinevizyon gösterisi ve halk oyunları gösterisi sergilendi. Müzik öğretmeni Pınar Saro eşliğinde öğrenciler ve öğretmenler 'Uyan Sunam Uyan' türküsünü söyleyerek eğlenceli etkinlik gerçekleştirildi.

Kaymakam Hakkı Uzun ve protokol eşliğinde öğrenciler hediye takdim ve kapanış pastasını kesti.

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