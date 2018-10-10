Enflasyonla mücadeleye destek açıklaması

MÜSTAKİL Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şubesi Başkanı Sezgin Bayhan, 'Enflasyonla Topyekun Mücadele' programını desteklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın öncülüğünde gerçekleştirilen 'Enflasyonla Topyekun Mücadele' programında, enflasyon konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Şube Başkanı Sezgin Bayhan, iş dünyasına fedakarlık çağrısında bulundu. Bayhan, analizlerini ve doğru bildikleri hususları devlet ile paylaştıklarını belirterek, "Ekonominin, üretim-yatırım-tasarruf sacayağına oturması şartı temel düsturumuzdur. Bunun dışında, bizim bir temennimiz, daha doğrusu ısrarla savunduğumuz bir ilkemiz var. Üretimde, sermayede millileşme ve stratejik planlama ile ticarette millileşme ve paramızın değerini koruma sağlanırsa Türkiye'nin, yeni global iktisadi mimari içinde hak ettiği payı almasının önünde hiçbir engel yoktur. Biz, bu temenni için çalışırken, 11 Ağustos'ta Dolmabahçe'de, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından genel felsefesi çizilen yeni ekonomik anlayış, bizleri memnun etti ve umutlandırdı. Ardından açıklanan Yeni Ekonomi Programı ise Türkiye'nin iktisadi anlamda paradigma değişimini gösterdi ve netleştirdi. Enflasyon sarmalı, hedeflerimizin önünde bir pranga gibi duruyor. Enflasyon, tek başına ekonomik bir olgu değil, sosyal kodlarımıza da zarar veriyor. Değerini yitiren sadece para mı? Hayır. Alın teri, üretim azmi, yatırım hevesi, gelecek umudu. Eriyen para değil, eriyen milli servetimiz oluyor. Bu nedenle, Enflasyonla Topyekun Mücadele programı, bizim zaviyemizde bir destek çağrısıdır. Bu topraklar ve bu millet, memleketimizdir. Bizler, iş insanları olarak varlığımızı memleketimize borçluyuz. Şimdi kendi varlığımızdan fedakarlık etme vaktidir. Üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Ekonomi yönetimimizin enflasyonla topyekun mücadele kararlılığını sonuna kadar desteklediğimizi, üreterek, israfı önleyerek ekonomideki kısa süreli dalgalanmalara karşı sürdürülebilir, etkili bir mücadele için bugünkü ekonomik şartları dikkate alarak, üyelerimizle birlikte elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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