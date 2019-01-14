Enflasyon farkının maaşlarına yansıtılmasını istediler

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, taşerondan Belediye şirketlerine geçirilerek, yüzde 4 oranındaki maaş artışı ile çalıştırıldıkları belirtilen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası'na (Genel-İş) üye işçilerin maaşlarına enflasyon farkının yansıtılması için toplanan imzalar, yapılan basın açıklamasının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gönderildi.

Aliağa'da taşerondan Belediye şirketlerine geçirilerek çeşitli birimlerde çalıştırılan 30 işçi, üyesi oldukları Genel-İş Sendikası'nın Aliağa Belediyesi İşyeri Temsilcileri ve Şube yönetimi ile birlikte PTT Aliağa Şubesi önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara okudu.

Kara, "İşçilerin özgür toplu sözleşme hakkı, 20 Kasım 2017 tarihli 696 sayılı KHK düzenlemesi, 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 23'ncü madde ile merkezi kurumlarda ve geçici 24'ncü madde ile mahalli idare şirketlerinde kadroya geçen işçilerin mali ve sosyal hakları ile 2020 yılına kadar alacakları ücret zammı oranları belirlemiştir. Yani işçiler, Yüksek Hakem Kurulu tarafından bu en son imzalanan toplu iş sözleşmesine mahkum edilmiştir. Bunun yanında 2019 yılı içinde belirlenmiş olan asgari geçim indirimi dahil 2 bin 20 TL tutarındaki asgari ücret farkının maaşlara yansıtılıp yansıtılmayacağı da halen belirsizliği korumaktadır" dedi.

Belediye şirketleri ve merkezi idarelerde, asgari ücretin yüzdelik fazlasına göre ücret alan işçilerin daha fazla hak kaybına uğradığını belirten Kara, "Taşeronda iken verilen asgari ücret farkları, bugün sözde kadro dedikleri ucube sistemde çalıştıkları için verilmeyecek ve hak mahrumiyetleri de çığ gibi büyüyecek" diye konuştu.

Asgari ücret ile yaşam mücadelesi veren işçilerde verginin tamamen kaldırılması gerektiğini savunan Kara "Merkezi idareler ve belediye şirketlerine geçişleri yapılan milyonlarca emekçinin ücretleri Ocak ayından itibaren güncellenerek asgari ücrete yapılan yüzde 26'lık ücret zamı yansıtılarak ödenmelidir. Yine bu işçilerin ilave tediye hakları geriye dönük ödenmeli ve taşeron şirket çalışanları kamu işçisi olarak istihdam edilmelidir" dedi.

Açıklamanın ardından sendika yöneticileri, PTT Şubesi'ne girip, işçilerin maaşlarına enflasyon oranının yansıtılması için topladıkları imzaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gönderdi.

Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), ()

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