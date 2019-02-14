Enç'ten, ADGİAD'a ziyaret

ANTALYA, () - Ak Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç, “Kimseyi ama hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir Muratpaşa hayal ediyoruz. Hayallerimizi gerçekleştireceğiz ve özgürlüklerin adı Muratpaşa olacak" dedi.

Ak Parti Muratpaşa Belediye Başkanı Adayı Gökçen Özdoğan Enç, Ak Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Alparslan Belin ile birlikte Antalya Doğu ve Güneydoğu Anadolu İş adamları Derneği'ni (ADGİAD) ziyaret etti. Dernek binasında gerçekleşen ziyarette Enç ve beraberindekileri ADGİAD Başkanı İsmail Kaya ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

MURATPAŞA HAYALİ

Gökçen Özdoğan Enç, projelerini ve çalışmalarını anlattı. ADGİAD Başkanı Kaya, inanmanın, ulaşmanın çok önemli olduğunun altını çizerek hedef belirlemeden başarmanın mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine Enç, Muratpaşa'da öncelikli olan hayalini anlattı.

Muratpaşa'da durumun ötekinin ötekisi konumuna geldiğini ifade eden Enç, “Öncelikli olarak insana dokunacağız. Benim derdim temiz bir seçim kampanyasının olmasıdır. Bunu yaparken de önceliğimiz var. Kimseyi ama hiç kimseyi ötekileştirmeyen Muratpaşa, hayalimiz bu..! Hayallerimizi gerçekleştireceğiz ve özgürlüklerin adı Muratpaşa olacak. Herkese yaşanabilir, nefes alınabilir bir yaşam sunacağız" dedi.

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