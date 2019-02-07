Enç'in listesinde sürpriz isimler

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - AK Parti'nin Muratpaşa Belediye Başkan adayı Gökcen Özdoğan Enç'in belediye meclis üyeliği adayları listesinin başında iki sürpriz isim olduğu ortaya çıktı. Listenin ilk sırasında kentin tanınmış işadamı Nafiz Tanır ile ikinci sırasında CHP'den bir dönem milletvekili aday adayı olan eczacı Özlem Gözaçan Biçer'in bulunduğu öğrenildi.

Ak Parti'den Antalya'da 3 dönem milletvekilliği yapan Gökcen Özdoğan Enç, 31 Mart yerel seçimlerinde partisinin Muratpaşa Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Enç'in adaylığının ilanından sonra merakla beklenen Ak Parti'nin Muratpaşa Belediyesi Meclis üyeleri aday listesi de şekillenmeye başlandı. Listenin ilk sırasında Antalyalı işadamı Nafiz Tanır yer alıyor. Spor camiasının da yakından tanıdığı Nafiz Tanır, uzun süre Antalyaspor Kulübü Derneği'ne başkanlık yaptı. Tanır, son seçimde kendi isteğiyle derneğe başkanlık için aday olmadı. Enç'in listesinde ikinci sırada ise 2014 genel seçimlerinde CHP'den milletvekilliği için aday adayı olan Özlem Gözaçan Biçer'in yer aldığı öğrenildi. Eczacı Özlem Gözaçan Biçer, 1 Kasım'da Mehmet Biçer ile evlendi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın kıydığı nikahta İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı nikah şahitleri arasında yer aldı.

ENÇ ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra gazetelerin bürolarını gezerek projelerini anlatan Enç, CHP'nin iktidarda olduğu Muratpaşa Belediyesi'ne eleştirilerde bulundu. Belediyelerin asli görevlerinin billboardlarda yer almasını doğru bulmadığını belirten Enç, “Çöp konteynerlerinin yer altına alınmasının billboardlara çıkmasını anlamıyorum. Asli belediyecilik hizmetlerinin billboardlara yansımaması gerekiyor" dedi.

MEVCUT YÖNETİM HAYAL EDEMEZ

Vatandaşın belediyelerin asıl işlerini lütuf olarak görmediğini belirten Enç, “Vatandaş dışarı çıktığında konforu ile ilgili yapılacaklara, spor alanlarına, engellilere yönelik yapılacaklara bakıyor. Vatandaş, sosyal belediyeciliğe bakıyor. Bilim merkezleri, kent orkestraları istiyor. Koskoca Muratpaşa'da 2 adet gençlik merkezi var. Benim söylediklerimin bir çoğunu mevcut yönetim hayal bile edemez. Yapacağımız sahaflar çarşısını proje olarak yazmıyorum bile. Çok iş yapacağım" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI İLE NE KONUŞTULAR?

Gökcen Özdoğan Enç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'daki aday tanıtım toplantısında sahnede yaptıkları 2 dakikalık konuşmayı da anlattı. Enç, “Cumhurbaşkanımız bana Muratpaşa konusunda çok güveniyor. Onun güvenini boşa çıkarmamak ve Muratpaşa'ya hizmet etmek için aday oldum. İsmim anons edildiğinde sahneye çıkarken vatandaşlara el sallamıştım. 'Belediye başkanlığına hemen adapte olmuşsun' dedi. 'İnşallah alacağız' dedi, rahat olun burayı alacağız dedim. Cumhurbaşkanımız, adaylığımı tanıtımın toplantısından 4 hafta önce Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) sonrası söylemişti" dedi.

MURATPAŞA'YA NE YAPMAYACAK?

Projelerinin yanı sıra Muratpaşa'ya ne yapmayacağını açıklayan Enç, “İnsanların mevcut kazanımlarını kaybetmemelerini sağlayacağım. Vatandaş bir şeyden memnunsa o devam edecek, değilse değiştireceğiz. İnsanların özel alanlarına asla müdahale etmem, ettirmeyeceğim. Başkaları aracılığıyla da müdahale ettirmem. Bazı vatandaşların alkolün yasaklanacağı, alkollü iş yerlerine ruhsat vermeyeceğine yönelik algıları var. İnsanlara suni korku pompalıyorlar, böyle bir şey olmayacak" diye konuştu.

'BU SEÇİMİ ALACAĞIM'

Anketlere inanmadığını dile getiren Gökcen Özdoğan Enç, sokağın sesinin anket sonuçlarını verdiğini aktardı. Enç, “Ben bu seçimi alacağım. Biz daha sokağa inmedik. Şu an standart işleri yapıyoruz. Gönül almadan, inanmadan insanlar oy vermiyor ve haklılar. Yaptıklarınla, yapacaklarınla insanlar sana inanacak. Tertemiz bir milletvekilliği yaptım. Hiçbir şaibeye, kötü bir şeyle anılmadan görevimi yerine getirdim" dedi.

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