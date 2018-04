En Yüce Gönül

ANADOLU Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı öğretim üyesi Özge Güncan, 7-12 yaş arası çocuklara ücretsiz piyano dersleri vererek çocukların minik yüreklerinde müzik kapısını aralıyor.

Özge Güncan, gönüllü olarak hafta sonları Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür ve Sanat Merkezi'nde çocuklara piyano eğitimi veriyor. Her yıl 10-12 çocuğa piyano eğitimi verdiğini belirten Güncan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha fazla çocuğa bu eğitimi vermek istiyoruz, ancak eğitimler birebir yapılıyor. Burada da konservatuvarda olduğu gibi tek tek her çocuğun yüreğine dokunmak gerekiyor. Öğrencilerimden Ceren Mercan Çakı belde evindeki sürecimizde müzikle tanışıp, hayallerini devam ettirip 2013 yılında konservatuvar sınavlarında başarılı olarak Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümü öğrencisi oldu. İstanbul’a yerleştikten sonra eğitimine Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam etmektedir. 2015 yılında Aslı Gönül Erenberk adlı öğrencim müzikle tanışıp konservatuvar sınavlarını deneyerek başarılı olup, piyano bölümü öğrencisi olmuştur ve halen benim piyano sınıfımda özel yetenekli bir öğrenci olarak eğitimine devam etmektedir. Aslı çok özeldir çünkü işitme engeli vardır ama bu bir engel değil aksine müzik ruhu çok üst düzeydedir. Bahar Işık adlı bir öğrencim 2017 yılında konservatuvarın yarı zamanlı eğitim sınavlarına girerek başarılı olmuştur ve halen yarı zamanlı piyano bölümü öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir."

Özge Güncan, "2016 yılında eğitime katılan piyano öğrencilerimden Nisa Nil Zeytinbaş, 2 yıldır çok severek ve bir hobi olarak piyano çaldığını belirtirken, eğitimlerden bu dönem yararlanmak üzere başlayan Ayşegül Güder ise hedefinin konservatuvar olduğunu söylüyor. Burada her yıl sanatla, müzikle ve enstrümanla tanışan bazı çocuklarımız konservatuvar sınavlarını deniyorlar ya da belde evindeki sürecini tamamlayan çocuklarımız müziği yaşamlarının bir parçası olarak düşünüp hobi olarak devam ediyorlar. Hatta başka illere taşınıp halen piyano eğitimlerine devam eden öğrencilerim de var. Zaman zaman benimle sosyal medya üzerinden videolarını paylaşıyorlar. Bu bahsettiğim mutlulukların tarifi imkansız" dedi.

Güncan, "Tepebaşı Belediye Başkanımız sevgili Ahmet Ataç ’ın bu duyarlı projesiyle Eskişehir halkı belde evlerinin, sanat merkezlerinin imkanlarından yararlanıyor. Tepebaşı Belediyesi’nin belde evleri ve sanat merkezleri sayesinde her yıl katılan çocuklara müzik kapıları açılıyor. Buradan aldıkları eğitimden sonra çocuklar hangi yaşta olursa olsun, müzikle barışık bir dünyaya adım atmış oluyorlar" diye konuştu.

