En yeşil 10 yıl öncesi ve sonrası fotoğrafı

İZMİR'de yaşayan ve fırsat buldukça kent çevresindeki ormanlık alanlara giderek kır gezileri ve dağ yürüyüşleri yapan 13 yaşındaki Beyza Ece Sungur, sosyal medyadaki "10yearschallenge" akımına, 3 yaşındayken annesinin kucağında gittiği Çiçekli Kent Ormanı'ndaki fotoğraflarıyla katıldı. Beyza Ece, 3 yaşında iken annesinin kucağında verdiği pozu, 10 yıl sonra aynı yerde annesinin yanında verdi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Beyza Ece Sungur, her fırsatta annesi Gülsüm Sungur'la birlikte kent çevresindeki ormanlık alanlara giderek kır gezileri ve dağ yürüyüşleri yapıyor. Sabuncubeli Yolu üzerindeki Çiçekli Kent Ormanı'nın ise, Beyza Ece'nin hayatında önemi çok büyük. Çiçekli Kent Ormanı, Sungur'un henüz 3 yaşında bebekken annesiyle birlikte gittiği ilk orman. Yeşil, doğa ve temiz havayla ilk kez burada tanıştığını belirten Beyza Ece Sungur, "Babam da mesleği gereği ormanlarla sürekli iç içe. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ormansız yurt, vatan değildir' diyor. Bu çok önemli bir söz. Orman, hem insan sağlığı açısından hem de ekolojik denge açısından çok önemli. Şehirde sürekli kalabalığa maruz kalıyorum ve ormana geldiğimde huzurla doluyorum. Sosyal medyada, son zamanlarda, '10yearschallenge' temalı bir akım başladı. İnsanlar, 10 yıl önce çekildikleri fotoğrafları şimdiki halleriyle yan yana koyuyorlar. Ben de 3 yaşında bebekken buraya geldiğimde, annemin kucağında çekildiğim fotoğrafla, aynı yerde aynı açıdan 10 yıl sonra çekildiğim fotoğrafı yan yana koyarak sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Burada kahvaltı etmek, ağaçları izlemek, kuş seslerini dinlemek, her şey çok güzel" dedi.

Anne Gülsüm Sungur da kızının yeşili ve ağaçları çok sevdiğini, sürekli fidan diktiğini dile getirerek, "Burası sık sık geldiğimiz bir yer. Kızımın ilk gittiği orman olması nedeniyle de bizim için ayrıca önemi var. Onun, 3 yaşındayken burada fotoğraf ve videolarını çekmiştik. Şimdi 13, yaşında. Dün kucağımda geldi, bugün kırlarda koşuyor" dedi.

Davut CAN / İZMİR, ()

FOTOĞRAF