En yaygın ayak hastalığı tırnak batması

ANTALYA, () - MEMORİAL Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Seda Erdoğan, en sık rastlanan ayak sorunlarının başında tırnak batmasının yer aldığını belirterek, tırnağın tamamen çekilmemesini, tedavisi için hekime başvurulmasını istedi.

Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Seda Erdoğan, en sık rastlanan ayak sorunlarından birinin tırnak batması olduğunu, bunun parmakta kızarıklık, şişlik ve ağrı şikayetlerine sebep olduğunu kaydetti. Tırnak batması ileri derecede olan hastaların ayakkabı giymekte zorlandığını, çorapların sık sık kirlendiğini, iltihap ve apse gibi sorunlar yaşadığını anlatan Dr. Erdoğan, bu tür hastaların sıcak havalarda genellikle burnu açık, sandalet ve terlik gibi rahat ayakkabılar giymesini önerdi.

Tırnak batması ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Dr. Seda Erdoğan, tırnak batmasının cildin yana ya da içeri doğru uzaması olarak tanımlandığını, genelde ayak başparmağında görüldüğünü ifade etti. Nadir de olsa el tırnaklarında da ortaya çıkabildiğine işaret eden Dr. Erdoğan, "Yumuşak dokuyu tahrişine bağlı iltihaplı ya da iltihapsız olabilir. Tırnak yatağı ile tırnak arasında doğuştan uyumsuzluk olan kişilerde, uygunsuz ayakkabı seçimi ve yanlış tırnak kesimleri bu problemi daha da belirgin hale getirebilmektedir. Batık aynı tırnakta bazen tek bazen de çift taraflı olabilir" dedi.

PAMUK YERLEŞTİRMEK İŞE YARAYABİLİR

Tırnak batmasının genelde evde tedavi edilebildiğine değinen Dr. Erdoğan, ancak ağrının şiddetli olması veya yayılması halinde bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi. Dr. Erdoğan, şunları kaydetti:

Evde, batık olan tırnağa sıcak su banyosunu uyguladıktan sonra, cımbız yardımı ile hafifçe batık tırnak kaldırılır ve tırnak ile etin arasına pamuk yerleştirilir. Bu yöntem ile tırnağın etin içerisine doğru değil dışa doğru uzaması sağlanır ve tırnak batması sorunu ortadan kalkar."

TIRNAK BATMASINI ÖNLEMEK İÇİN 7 ALTIN KURAL

Dr. Seda Erdoğan tırman batmasının önüne geçmek için alınması gereken önlemleri ise şöyle sıraladı:

"Tırnaklarınızı çok kısa kesmeyin. Tırnaklarınız köşelerini dik köşeler şeklinde bırakmamaya özen gösterin. Yarım ay şeklinde kesin. Dar ve sivri burun ve topuklu ayakkabılardan uzak durun. Evde yalın ayak gezin. Bir süre terlik, sandalet türü parmağınızı açıkta bırakan ayakkabılar kullanın. Ayaklarınızı kuru tutmaya özen gösterin. Yalnızca pamuklu çorap kullanın ve günlük değiştirin. Ayağınızda dolaşım sorunu varsa veya kendi tırnaklarınızı kesemiyorsanız, güvenilir bir yerde pedikür yaptırmayı tercih edin. İçe doğru büyüyen, birkaç hafta süren, iltihaplı tırnak batmanız varsa mutlaka bir uzmana görünün."

YANLIŞ UYGULAMALAR SÜREKLİ BATMALARA YOL AÇABİLİR

Tırnak batması tedavisi için bir uzmana başvurulması gerektiğini kaydeden Dr. Seda Erdoğan, bilinçsizce yapılan uygulamaların tırnak probleminin tam olarak iyileşmemesine ve iltihaplanmalara ve kalıcı tırnak bozukluklarına yol açabileceğini vurguladı. Tırnak batması tedavisinde en yaygın yanlış yaklaşımın tırnağın tamamen çekilmesi olduğunu vurgulayan Dr. Seda Erdoğan, "Bu tedavi bir ayak tırnağının yeniden oluşma süresi olan yaklaşık sekiz aylık süreçte geçici bir rahatlama yaratır. Oysaki tırnak yeniden büyüdüğünde batmaya neden olan problem hala devam ettiği için kaçınılmaz olarak tırnak batması tekrarlar. Tırnak batmasının durumuna göre tedavi değişmektedir. Erken evrede konservatif tedaviler, ileri evrede ise cerrahi yöntemler tercih edilebilir" diye konuştu.

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