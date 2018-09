'En sadık partner' ödülü AKİB'e

MERSİN, () -MERSİN'de bulunan Akdeniz ihracatçı Birlikleri (AKİB) Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'da düzenlenen World Food Moscow 2018-Uluslararası Gıda Fuarı'nda AKİB fuar idaresince 'En sadık partner' ödülüne layık görüldü.

Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da 17-20 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen World Food Moscow 2018-Uluslararası Gıda Fuarı’na Türkiye’nin milli katılım organizasyonu, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirildi. Sektörde son derece önemli bir pazar olan Rusya Federasyonu’na ihracatını artırabilmek için Rusya’nın en önemli ve büyük fuarında milli düzeyde yer alan Türkiye’yi, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin ve yönetim kurulu üyeleri temsil etti.

Toplam 25 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştirilen World Food Moscow 2018'e 64 ülkeden 1500 firma katılırken, her türlü gıda ve içecek maddeler sergilendi. İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile 14 firma Yaş Meyve Sebze sektöründe fuara Türkiye Pavilyonu altında katılım gerçekleştirdi. Yoğun ilgi sırasında ziyaretçiler Türkiye ve sektör hakkında bilgiler aktarılıp, Türk döneri ikram edilirken 'Turkish Fresh Fruits&Vegetables' logolu sırt çantaları dağıtıldı. Türkiye Markası Standı, Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Moskova Ticaret Başmüşaviri Feridun Başer ve Ticaret Müşavir Yardımcısı Hayri Murat Fertelli tarafından da ziyaret edildi.

2013 yılından bu yana milli katılım organizasyonunu başarıyla gerçekleştiren ve her yıl fuara görkemli bir atılım sağlayan AKİB tarafından düzenlenen Türkiye standı 2016 ve 2017 yıllarında 'En iyi stant' ödülünü almıştı. Bul yıl ise AKİB fuar idaresince 'En sadık partner' ödülüne layık görüldü.

Birliği olarak, 2018 yılının son döneminde Hong Kong, Rusya, Dubai, İspanya ve Çin’de düzenlenecek 5 uluslararası gıda fuarına katılma kararı aldıklarını belirten Başkan Nejdat Sin, Hong Kong Asia Fruit Logistica 2018 Fuarı’nın ardından Rusya pazarının en büyük taze meyve sebze fuarı World Food Moscow ile tanıtım atağının başladığını söyledi. Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki kültürel, sosyal ve ilişkilerin ticaretle de taçlandırılması için gayret sarf etmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Sin; "Yaş meyve sebzenin üretiminden başlayarak gerek yurt içi gerek yurt dışındaki tüketim ve pazarlamasına kadar her noktasında bir fiil çalışan bizlerin, bütün bu çalışmalarımızın meyvelerini önümüzdeki dönemlerde alacağımızdan hiç kuşkumuz yoktur" diye konuştu.

Başkanı Sin, World Food Moscow Fuarı'nın, dünyanın birçok yerinde sebze sektör temsilcisini bir araya getirdiğini kaydederek, "Türkiye pavilyonuna çok yoğun bir ilginin olduğu fuarda, ihracatçılarımız yeni iş bağlantıları gerçekleştirmek, yeni tedarikçiler bulmak, yeni ürünleri görmek ve piyasaya ilişkin bilgi toplamak amacıyla alıcı firmalarla birebir iletişimde bulunma imkânı bulmuştur" dedi.

Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatında AKİB'in lider konumda olduğunun altını çizen Sin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ticaret Bakanlığı’nın Hedef Ülkeler Listesi'nde yer alan Rusya’ya yaş meyve ve sebze ihracatımız etkin tanıtım faaliyetlerimiz ve milli katılım organizasyonlarımız sayesinde 2017 yılında yaklaşık 638,4 milyon dolara ulaştı. Lider ihracat pazarımız konumundaki Rusya Federasyonu ile aramızdaki kültürel, sosyal ve ilişkilerin geliştirilmesi ve bu ilişkilerin ticaretle de taçlandırılması için yıllardır yoğun bir gayret sarf etmekteyiz"

