En renkli 23 Nisan eğlencesi Seyhan’da yaşandı

ADANA'nın Seyhan İlçe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi.Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinlikler, tiyatro oyunları, palyaçolar, müzik grupları ve diğer etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu. Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde toplanan çocuklar gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Tiyatro oyunları, palyaçolar, müzik grupları ve birçok etkinlik düzenlendi. Çocukları ziyaret edip etkinliğe katılan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dünyada ilk ve tek olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Başkan Zeydan Karalar, “Osmanlı imparatorluğu sürekli toprak kaybediyor. 1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale zaferine rağmen, Mustafa Kemal’in önderliğindeki Türk ordusu düşmana hem denizde hem karada mağlup etmesine rağmen güzelim ülkemizi düşmanlara açtılar. O şartlarda Mustafa Kemal Atatürk sizin dedelerinizden aldığı ilhamla esarete göz yummadı. 23 Nisan 1920’de 414 milletvekilinden oluşan meclisi açtı. Meclis ile kurtuluş mücadelesini götürdü. Her şeyi ben bilirim demedi. Meclisin kurulduğu gününü de sizlere bayram yaptı. Ne Mustafa kemal Atatürk’ü nede eserlerini unutmayalım, cumhuriyetime sahip çıkalım ”ifadelerini kullandı.

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