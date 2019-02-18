En lezzetli kurs ilk mezunlarını verdi

ANKARA, () - ÇANKAYA Belediyesi bünyesindeki Zübeyde Hanım Çankaya Evi'nde açılan pastacılık kursu ilk mezunlarını verdi.

122 kişinin katıldığı ve 'Pastacı Çırağı Kursu' olarak adlandırılan dersin mezunları, kendi yaptıkları birbirinden lezzetli pastalar ve hamur işleriyle 'Mezuniyet Çayı'nda bir araya gelirken, kursta öğrendikleriyle hazırladıkları yemeklerin tariflerini birbirleriyle paylaştılar.

Yaklaşık 30 bin Çankayalının faydalandığı Çankaya Evlerinde ilk kez açılan pastacılık kursu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi içerisine yapılan tam donanımlı mutfak bölümünde gerçekleştiriliyor. Eğitimler, Çankaya Halk Eğitim Merkezi Pasta Tasarım Eğitmenleri tarafından veriliyor. Malzemelerini kendileri temin eden kursiyerler, ustalardan öğrendiklerini uygulayarak öğrenme imkanı bulurken, lezzetli pasta üretmenin keyfini yaşıyor. Kursiyerler eğitimlerin tamamlanmasının ardından birçok farklı pastayı en leziz şekilde yapabilecek bilgiye sahip olarak mezun oluyor.

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