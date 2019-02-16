En iyi park ödülü Orhangazi Belediyesi'nin

Hasan BOZBEY/BURSA,()-SHINNING Star Awards 2019 Eğlence ve Rekreasyon Ödül İstanbul Florya'daki Crown Plaza'da yapıldı. Bursa'nın Orhangazi Belediyesi Şehit Erhan Öztürk Parkı, Yürüyüş Yolu ve Araba Dünyası Parkı ile ödüle layık görüldü.

Shinning Star Awards 2019 yarışmasında Orhangazi Belediyesi Şehit Erhan Öztürk Parkı, Yürüyüş Yolu ve Araba Dünyası Parkı ile ödüle layık görüldü. Çok sayıda proje arasında En Başarılı Belediye Projesi dalında birincilik ödülü alan Orhangazi Belediyesi adına ödülünü Belediye Başkanı Neşet Çağlayan düzenlenen törende aldı.

MUTLU ŞEHİRLER

İstanbul Florya Crown Plaza'da düzenlenen ödül törenine Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Başkan yardımcısı Necmettin Şahin, Meclis üyeleri Halil Kurtulmuş, Murat Çetin ve Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Erdoğan Artut ile birlikte katıldı. Ödül töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, belediyelerin asli görevlerinin yanı sıra insanların mutlulukları için de çalışmalar yaptığı dönemde bizim bir projemizin bu ödüle layık görülmesi bizleri son derece mutlu etmiştir dedi.

20 KATEGORİDE ÖDÜL

Shinning Star Awards 2019 Ödül Töreninde Türkiye genelinde aralarında İzmir, Antalya, Bursa Nilüfer Belediyeleri'nin de yer aldığı bir çok belediye ve kuruluş ödüle layık görüldü. Shinning Star Awards 2019 ödül töreninde 20 kategoride ödül verildi.

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