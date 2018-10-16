En iyi çiçekçiler Manavgat'ta seçilecek

Mithat ABAKAN/MANAVGAT, () - TÜRKİYE Çiçekçiler Birliği'nin (TÇB) geleneksel olarak düzenlediği, Çiçekçiliğin En'leri Ödül Töreni, Manavgat'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye çapında 1200 üyesiyle çiçekçilik sektörünün gelişmesi ve daha kaliteli hale gelmesi için çalışmalarını sürdüren TÇB'nin düzenli olarak her yıl ekim ayında gerçekleştirdiği eğitim semineri ve ödül töreni 19- 21 Ekim 2018 tarihleri arasında Manavgat'ta yapılacak.

TÇB Başkanı İsmail Başaran, amaçlarının çiçekçilik sektörünün gelişmesi ve vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için kalitenin arttırılması olduğunu ifade etti. Başkan İsmail Başaran, "Ödül töreninin esas amacı çiçekçileri hep daha iyi ürünler ortaya koymaları ve kendilerini geliştirmeleri için teşvik etmektir. 8 ana kategori ve 7 alt kategori olmak üzere 15 dalda ödül verilecek. Ayrıca 'Çiçek Şov' ile çiçekçiler maharetlerini sergileyecek" dedi.

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