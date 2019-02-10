En güzel süs tavukları seçildi

Aslı DURAN/ANTALYA, () - TÜRKİYE Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu tarafından Antalya Expo 2016'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye Ulusal Kümes Hayvanları Gösterim ve Yarışması'nda, 600'e yakın süs tavuğu ve kümes hayvanı sergilendi.

Yarışmaya, Sultan, İspenç, Trabzon Gugullisi, Gundi, Denizli, Hacı Kadı Gerze milli ırklarının dışında dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen 100 farklı ırktan süs tavukları katıldı. Yarışmaya Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu Başkanı Mehmet Er'in yanı sıra çok sayıda kümes hayvanı severler katıldı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen hakemler, süs tavuklarını detaylı inceleyerek salonun en iyi koleksiyonu, en iyi horozu, en iyi tavuğu gibi çeşitli dallarda puan vererek en iyi kümes hayvanlarını belirledi. Süs tavuklarının renkli tüyleri, birbirinden farklı ibikleri ve gözleri, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

'100'ÜN ÜZERİNDE IRKIMIZLA 600'E YAKIN KÜMES HAYVANI YARIŞIYOR'

Başkan Mehmet Er, yarışmada Türkiye'deki süs tavuğu yetiştiricileriyle bir araya geldiklerini ve milli ırka önem verdiklerini söyledi. 6 Şubat'ta kümes hayvanlarının kabulüyle yarışmaya başladıklarını anlatan Mehmet Er, “2 gün boyunca Slovakya, Almanya, Belçika gibi ülkelerden gelen 7 hakem, kümes hayvanlarının puanlamasını yaptı, şampiyonları seçtik. 100'ün üzerinde ırkımızla 600'e yakın kümes hayvanı yarıştı. Türkiye genelinde 40'a yakın derneğimiz var. Derneklerimizden katılan üyelerin kümes hayvanları sergilendi. 95 puanla Osmanlı Sultanları şampiyon oldu. Federasyon olarak milli ırklarımızı onayladık. Avrupa'da ırklarımızın onaylanması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Mevzuatla ilgili sıkıntılarımız var. Tarım Bakanlığı'na dosyalarımızı verdik. Bu hayvanlarımızla yurt dışına giderek yarışmalarda bayrağımızı göklerde dalgalandırmak istiyoruz" dedi.

YARIŞMAYA ANTALYA'DAN 300'ÜN ÜSTÜNDE SÜS TAVUĞU KATILDI

Yarışmaya ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını söyleyen Antalya Süs Tavukları Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği Başkanı Murat Öztürk, Antalya'dan 120 üyeyle 300'ün üstende tavuk ırkıyla yarışmaya katıldıklarını, süs tavukçuluğunu daha da ileriye taşımak istediklerini söyledi.

Kümes hayvanlarını yetiştirip onları çok sevdiğini anlatan 14 yaşındaki Serhat Bağcı, 3 kümes hayvanıyla yarışmaya katıldığını, bu tür yarışmaların çok güzel olduğunu anlattı.

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