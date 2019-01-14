En güçlü olmak için yarıştılar

ŞEHİTKAMİL Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren spor merkezleri üyeleri arasında gerçekleştirilen 'Şehitkamil’de Güçlü Adam Yarışması' renkli ve heyecan dolu anlara sahne oldu.Yaşam boyu spor faaliyetlerine büyük önem veren Şehitkamil Belediyesi, hareket azlığı ile başa çıkmak, insanların yaşam kalitesini yükseltmek ve günlük yaşamdaki fiziksel etkinliklerini daha kolay yapar hale getirebilmek amacıyla yıl boyunca erkek ve bayan spor merkezlerinde uzman eğitmenler eşliğinde birbirinden önemli çalışmalara imza atıyor. İlçe genelinde spor merkezlerinden faydalanan üyelerin sosyal ilişkilerini arttırmak ve yaşam boyu spor faaliyetlerine dikkat çekerek daha fazla kişinin spor yapmasını sağlamak amacıyla Şehitkamil’de Güçlü Adamlar Yarışmasını düzenleyen ve yarışma içeriğiyle bir ilke imza atan Şehitkamil Belediyesi, spor merkezi üyelerinden büyük takdir topladı. Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde düzenlenen organizasyonda katılımcı sporcular; halat çekme, barfiks, ip atlama, şınav, denge, çabukluk parkuru ve plank yarışmalarında mücadele etti. Heyecanın hiç dinmediği organizasyonda güçlü adamları, aileleri de tribünlerde yalnız bırakmadı.

SAĞLIK VE ZİNDELİK İÇİN HER YAŞTA SPOR

Şehitkamil Belediyesi ve Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği işbirliğiyle organize edilen “Şehitkamil’de Güçlü Adam Yarışması” ödül töreninde katılımcı sporculara hitap eden Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, sağlık ve zindelik için her yaşta spor yapılması gerektiğini ifade etti. Başkan Yardımcı Özkeçeci, şunları söyledi:

"Spor merkezlerimiz arasında düzenlenen Şehitkamil’de Güçlü Adam Yarışması’nı büyük bir keyifle takip ettik. Organizasyona katılan ve tüm sporcularımızı ve tribünden onlara destek veren değerli misafirlerimizi kutluyorum. Yaşamımız boyunca hareketliliğimizi kaybetmemiz adına fiziksel egzersizlere büyük önem vermeliyiz. Sağlık ve zindelik için her yaşta spor yapılmalıyız. Bugün ferdi olarak yapılan egzersizleri takım sporuna uyarlayarak farklı bir yarışma düzenledik. Sanırım bu konseptte bir ilk gerçekleşti. Bu organizasyonda en önemli amacımız yaşam boyu spor faaliyetlerine dikkat çekerek bir farkındalık yaratmaktı. İnşallah bundan sonraki süreçte bu etkinliklerin sayısı artacak. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyor, sağlık ve spor dolu günler diliyorum.”

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