En fazla ihracat yapanlara plaket

MERSİN, () - MERSİN'de Dünya Gümrük Günü kutlamaları kapsamında Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından, en fazla ihracat yapan Mersin merkezli ilk üç firmaya plaket verildi.

Dünya Gümrük Günü etkinlikleri kapsamında Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen plaket töreninde konuşan Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Fikret Erol, dış ticaret erbabının rahat bir ortamda, kolay ve güvenli işlem yapabilmesi için her türlü tedbirleri aldıklarını belirterek, özellikle 2018 yılında göstermiş oldukları performanstan dolayı ihracatçıları kutladı.

Bölgenin daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşabilmesi için, ihracatçılarla gümrük yetkililerinin daima uyum içerisinde ve özveri ile çalışması gerektiğini ifade eden AKİB Genel Sekreter V. Ümit Sarı ise, ihracatın her aşamasında ortaya çıkan engelleri beraberce aşmanın yollarını gösteren ve bütün firmalara her türlü desteği veren Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, en fazla ihracat yapan ilk firma olan Çimsa Çimento San. Tic. A.Ş., Başhan Tarımsal Ürn. Paz. San. Dış. Tic. A.Ş ile Menas Mersin Zirai Ürünler İşl. İhr. San. Tic. A.Ş’ ye plaketleri Bölge Müdürü Fikret Erol tarafından verildi.

