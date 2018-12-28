En büyük 500 hizmet ihracatçısında 22 Antalyalı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi'nin (TİM), Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı belli oldu. Listeye Antalya'dan 22 firma girdi. Merkezi Antalya'da bulunan SunExpress, Türkiye ikincisi oldu.

TİM'in 2017 yılı hizmet ihracatı tutarlarına göre Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet Sektörü İhracatçısı firmaları belirlendi. Hizmet sektörünün Türkiye'deki en önemli illerinden biri olan Antalya'dan listeye 22 firma girerken, Antalya'daki birçok beş yıldızlı oteli bulunan firmaların merkezlerinin İstanbul ağırlıklı olmak üzere diğer illerde bulunması dikkati çekti. Türkiye'nin hizmet sektöründe en çok ihracat gerçekleştiren 500 şirketinin ikinci sırasında, Antalya merkezli havayolu şirketi SunExpress, yani Güneş Ekspres Havacılık A.Ş. firması yer aldı. 1989 yılında kurulan şirket sektör sıralamasında da ikinci olurken, 2 bin 626 çalışanı, 1 milyar 365 milyon 873 bin dolar ciro ve 959 milyon 591 bin dolar hizmet ihracatı bulunuyor.

İLK 100'DE 8 FİRMA

2012'de kurulan ve 191 çalışanı bulunan İati Turizm Ticaret A.Ş., ilk 500 firma arasında 12'nci, seyahat acenteleri hizmetleri sektöründe ise ikinci sırada yer alıyor. Firmanın 530 milyon 236 bin dolar toplam cirosu, 344 milyon 653 bin dolar hizmet ihracatı var. 1996'da kurulan ve 150 çalışana sahip Fit Turizm Villa Emlak İnşaat Ticaret Ltd. Şti., ilk 500 firma arasında 55'inci, seyahat acenteleri hizmetleri sektöründe ise 6'ncı sırada. Firmanın 63 milyon 674 bin dolar cirosu, 49 milyon 555 bin dolar hizmet ihracatı bulunuyor.

İlk 500 sıralamasında 57'nci, konaklama hizmetlerinde 4'üncü olan Diana Otel Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş., 1728 çalışan, 60 milyon 317 bin dolar ciro ve 47 milyon 307 bin dolar hizmet ihracatına sahip. İlk 500 sıralamasında 61'inci, seyahat acenteleri sektöründe 7'nci olan Ad Tanıtım Turizm Org. Teks. Gıda Ticaret ve Sanayi İth. Ihr. Ltd. Şti. yani Corendon Touristik, 161 çalışan, 55 milyon 465 bin dolar ciro ve 45 milyon 172 bin dolar hizmet ihracatına sahip.

İlk 500 sıralamasında 69'uncu, konaklama sektöründe ise 6'ncı olan 994 çalışan, 47 milyon 471 bin dolar ciro ve 39 milyon 760 bin dolar hizmet ihracatına sahip firma adının açıklanmasını istemedi. 1989'da kurulan ve 250 çalışanlı Akay İnşaat Turizm Otelcilik Yatırım A.Ş., ilk 500 sıralamasında 76'ncı, seyahat acenteleri hizmetlerinde ise 8'inci sırada. Firmanın 45 milyon 930 bin dolar cirosu, 34 milyon 736 bin dolar hizmet ihracatı bulunuyor. İlk 500 sıralamasında 98'inci, seyahat acenteleri hizmetlerinde 11'inci olan W2M Turkey Turizm Ltd. Şti., 37 çalışan, 23 milyon 112 bin dolar ciro ve aynı tutarda hizmet ihracatı bulunuyor.

100-200 ARASINDA ÜÇ FİRMA

İlk 500 sıralamasında 139'uncu, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetlerde 55'inci olan Egemen Antrepo Hizmetleri Beton Hafriyat İnşaat Nakliyat Turizm Ticaret Ltd. Şti., 130 çalışan, 13 milyon 101 bin dolar ciro, 12 milyon 271 bin dolar ihracata sahip. İlk 500 sıralamasında 154'üncü, konaklama hizmetlerinde 15'inci olan Aydoğan Turizm Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş., 417 çalışan, 13 milyon 612 dolar ciro, 10 milyon 528 dolar ihracata sahip. İlk 500 sıralamasında 188'inci, sağlık hizmetlerinde 8'inci olan Antalya Yaşam Hastaneleri Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş., 1370 çalışan, 35 milyon 437 dolar ciro, 6 milyon 911 bin dolar ihracatı bulunuyor.

İlk 500 sıralamasında 212'nci, konaklama hizmetlerinde 21'inci sıradaki Sidem Turistik Tesis İşletme ve Konaklama Tesisleri A.Ş., 302 çalışan, 8 milyon 924 bin dolar ciro, 5 milyon 739 bin dolar ihracatı bulunuyor. İlk 500 sıralamasında 221'inci, konaklama hizmetlerinde 22'nci, 149 çalışan, 5 milyon 334 bin dolar ciro, 5 milyon 290 bin dolar ihracatı bulunan firma adının açıklanmasını istemedi. İlk 500 sıralamasında 244'üncü, seyahat acenteleri hizmetlerinde 18'inci Paximum Turizm Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin, 23 çalışan, 13 milyon 113 bin dolar ciro, 4 milyon 412 bin dolar ihracatı bulunuyor.

İlk 500 sıralamasında 251'inci, seyahat acenteleri hizmetlerinde 20'nci Polar West Turizm Seyahat Taşımacılık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 27 çalışan, 4 milyon 988 bin dolar ciro ve 4 milyon 173 bin dolar ihracatı bulunuyor. İlk 500 sıralamasında 268'inci, seyahat acenteciliği hizmetlerinde 22'nci Passo Turizm Seyahat, 3 milyon 597 bin dolar ciro ve aynı tutarda ihracata sahip. İlk 500 sıralamasında 273'üncü, konaklama hizmetlerinde 24'üncü Hakkı Kantarcı Turizm Tarım ve Tüketim Mamulleri Sanayi Ticaret A.Ş., 125 çalışan, 6 milyon 311 bin dolar ciro ve 3 milyon 389 bin dolar ihracatı var.

İlk 500 sıralamasında 295'inci, liman ve yer hizmetlerinde 10'uncu Tdt Havacılık Bakım ve Ticaret A.Ş., 110 çalışan, 3 milyon 301 bin dolar ciro ve 2 milyon 946 bin dolar ihracata sahip. İlk 500 sıralamasında 299'uncu, seyahat acenteleri hizmetlerinde 23'üncü Kilit Global Turizm Seyahat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 595 çalışan, 275 milyon 228 bin dolar ciro ve 2 milyon 858 bin dolar ihracata sahip. İlk 500 sıralamasında 350'nci, seyahat acenteleri hizmetlerinde25'inci Sonar Turizm Ticaret Ltd. Şti., 2 milyon 829 bin dolar ciro ve 2 milyon 65 bin dolar ihracata sahip.

İlk 500 sıralamasında 415'inci, yazılım ve bilişim hizmetlerinde 28'inci San Bilgisayar Ticaret Turizm İthalat İhracat A.Ş., 56 çalışan, 2 milyon 14 bin dolar ciro ve 876 bin dolar ihracata sahip. İlk 500 sıralamasında 462'nci, seyahat acenteleri hizmetlerinde 36'ncı. Hana Grup Turizm İşletmeciliği Nakliye ve Ticaret Ltd. Şti., 28 çalışan, 565 bin dolar ciro ve 488 bin dolar hizmet ihracatı bulunuyor.