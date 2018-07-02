Emre Yaman, teniste Balkan şampiyonu

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-YUNANİSTAN'ın Orastiade şehrinde yapılan 2'nci Balkan Ülkeleri Tenis Turnuvası'nda, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Tenis Kulübü'nden Emre Yaman şampiyon oldu.

Lüleburgaz Tenis Kulübü Başkanı Enver Ordukaya, Balkan Ülkeleri Tenis Turnuvası'na Lüleburgaz Tenis Kulübü olarak 4 sporcuyla katıldıklarını belirterek, "Erkeklerde 12 yaş grubunda Emre Yaman şampiyon olarak bizleri gururlandırdı. 10 yaş grubunda Nehir Beren Uzuntekin, final oynama başarısını göstererek ikinci oldu. Grubunda Duru Güreler yarı final maçında yoğun yağmurdan dolayı maçını oynayamadı. Doruk Kocakafa ise eleme turunda yenilerek elendi. Başarılarından dolayı tüm sporcularımızı ve ailelerini kutluyorum" dedi.

