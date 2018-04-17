Emniyetten sahte içki ve likit operasyonu

NİĞDE Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Bor ilçesinde kaçak olarak elektronik sigara likiti imal edildiği belirlenen bir villaya operasyon yaptı.

Niğde polisi, kaçak olarak elektronik sigara likiti imal edildiği belirlenen adrese geniş güvenlik önlemi altında operasyon yaptı. Evde yapılan aramada, 1000 adet boş cam likit şişesi, 400 adet dolu elektronik sigara likit şişesi, 110 adet değişik ebatlarda içerisinde elektronik sigara üretiminde kullanılan sıvıların bulunduğu cam ve plastik şişeler, 5 adet likit üretim aparatı, 1 adet üretimde kullanılan lehim makinası, çok sayıda likit üretim ve ambalajında kullanılan malzeme ve tanıtım broşürleri, 4 litre sahte rakı, sahte rakı üretiminde kullanılan büyük boy vanalı bidon ve bidonlar içerisinde etil alkol ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili şüpheli A.G'yi gözaltına aldı. Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.



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