Emniyetten öğrencilere seminer

Ahmet KORKMAZ/ GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü tarafından kişisel güvenlik ve suçtan korunma yolları konusunda öğrencilere bilgilendirme semineri düzenlendi.

Gazi İlkokulu'nda Topluk Destekli Polislik Büro Amirliği polislerinden Alpay Aktar tarafından verilen 'Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma' konulu seminerde öğrenciler suçlar konusunda bilinçlendirildi ve polislik mesleği tanıtıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği tarafından, öğrencilere internet güvenliği, internetin kötü amaçlı kullanımı, okul yaşamında şiddetin önlenmesi, iletişim dolandırıcılığı, arkadaş seçimi ve zararlı alışkanlıklar, 112 Acil Çağrı Merkezi, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınacak tedbirler, trafik kazalarının önlenmesi için dikkat edilecek hususlar ile polis ve hayatımızdaki önemi konularında öğrenciler bilgilendirildi.

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