Emniyetin farkındalık standı ilgi gördü

YALOVA İl Emniyet Müdürlüğü’nün Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkede oluşturduğu stant öğrencilerden ilgi gördü. Gençlerin uyuşturucu konusunda bilgilendirildiği stantta 1685 kişiye ulaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşkesi içerisinde bilgilendirme ve farkındalık amacıyla stant açtı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başta Yalova’ya yeni gelen 1. sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencilerine terör ve yasa dışı örgütlerin eleman kazandırılmasının önlenmesi amacıyla bilgilendirme, bilinçlendirme ve korunması konularında bilgiler verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı amaç ve hedefleri doğrultusunda 22 yaş üstü genç bireyler, üniversite eğitim görevlileri, özel güvenlik görevlileri, çalışanlar ve katılımcı velilere yönelik uyuşturucu ile mücadelede arz boyutunda kolluğa destek ve ihbar mekanizmasının güçlendirilmesi anlatıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik proje faaliyetleri ile öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmesi ve polis gençlik ilişkilerinin güçlendirilmesi hususunda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Etkinlik süresince ilk gün 472 kişi, ikinci gün 569 kişi, 3’üncü gün ise 644 kişi olmak üzere toplam 1685 kişiye ulaşıldı. Faaliyetler esnasında İl Uyuşturucu Alt Kurulunca hazırlanan uyuşturucu ile mücadele konulu 1685 adet broşür, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik hazırlanan terörle mücadele konu içerikli 1685 adet broşür ve öğrencilere yönelik 1685 adet not defteri, 1685 adet tükenmez kalem gibi promosyon malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.



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